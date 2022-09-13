Ермак и Фог Рассмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в ходе презентации Андрей Ермак отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО – оно является средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится.

По его словам украинцы уже отстояли свое государство, а оккупированные земли обязательно будут возвращены: «В то же время необходимо позаботиться о том, чтобы Украина была в безопасности в будущем».

12-ый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что победа Украины в войне является непосредственным приоритетом:

«Украинцы демонстрируют волю к борьбе, и демократический мир должен и дальше предоставлять им средства для нее. Когда эта война закончится, мы должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет ворваться в Украину. Лучший способ сделать это – чтобы у Украины была значительная военная сила, способная противостоять любому будущему российскому нападению", – подчеркнул он.

По его словам, создание и удержание такой силы нуждается в приверженности союзников Украины в течение десятилетий.

"Принятие этих рекомендаций дало бы сигнал украинскому народу, что мы преданно поддерживаем независимость и суверенитет Украины столько, сколько это необходимо. Сделать это правильно - значит заложить новый краеугольный камень европейской безопасности. Если этого не сделать, это означает обострение кризиса на европейской земле", – заявил бывший генсек Североатлантического альянса.