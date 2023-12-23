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Эрдоган: Жителей 1,5 млн домов Стамбула переселят в рамках программы реновации

Эрдоган: Жителей 1,5 млн домов Стамбула переселят в рамках программы реновации Власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. 600 тыс. сейсмостойких домов будут возведены в первоочередном порядке.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 16:54
Эрдоган: Жителей 1,5 млн домов Стамбула переселят в рамках программы реновации

Власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. 600 тыс. сейсмостойких домов будут возведены в первоочередном порядке.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на презентации дорожной карты реновации жилищного фонда 16-миллионного мегаполиса.

"В Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн строений, в том числе 6 млн жилых домов, 600 тыс. из них должны в первоочередном порядке попасть под реновацию. Наша цель - переселить в течение пяти лет жителей 1,5 млн домов, которые считаются опасными для проживания", - сказал он.

К разработке плана строительства сейсмостойкого жилья в специально выделенных районах турецкие власти приступили после разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке страны. Сейсмологи постоянно предупреждают о возможности землетрясения в районе Стамбула магнитудой 7 и выше.

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Версия на английском языке Erdogan: Residents of 1.5 million houses in Istanbul will be resettled as part of renovation program
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “İstanbulda 1,5 milyon evin sakini köçürüləcək”

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