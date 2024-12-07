Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии

Анкара выступает за скорейшее урегулирование в Сирии.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейшее урегулирование в соседней стране", - отметил турецкий лидер.
По его словам, единственная цель Турции – свобода сирийского народа. "С первого дня мы работали именно над этим", - добавил Эрдоган.
Ранее президент Турции заявил, что Дамаск не ответил на предложение Анкары по нормализации двухсторонних отношений.