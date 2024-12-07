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Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии

Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии Анкара выступает за скорейшее урегулирование в соседней стране.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 18:51
Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии

Анкара выступает за скорейшее урегулирование в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейшее урегулирование в соседней стране", - отметил турецкий лидер.

По его словам, единственная цель Турции – свобода сирийского народа. "С первого дня мы работали именно над этим", - добавил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что Дамаск не ответил на предложение Анкары по нормализации двухсторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Suriyada sabitliyin təmin olunmasını istəyir

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