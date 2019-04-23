​Эрдоган заявил о возможной встрече с Трампом в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что в ближайшее время может провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время может состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом", - рассказал Эрдоган, чьи слова приводит Anadolu Ajansı, журналистам на приеме в турецком парламенте.

Какие-либо другие детали возможной встречи лидеров двух стран не приводятся. Турецкий лидер в марте этого года уже сообщал о намерениях Трампа посетить Турцию после муниципальных выборов, которые прошли в республике 31 марта.

Между тем, как ожидается, глава Белого дома отправится с визитом в Великобританию с 3 по 5 июня, а 6 июня он посетит Францию, чтобы принять участие в церемониях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.