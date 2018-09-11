Эрдоган заявил о рисках атаки на Идлиб

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что атака по сирийскому Идлибу грозит Турции гуманитарными рисками. Также турецкий лидер отметил, что атака по Идлибу может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

При этом Эрдоган призвал международное сообщество принять меры по Идлибу, который является последним центром сирийской оппозиции. Президент подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить», передает Report.