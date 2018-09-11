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    Эрдоган заявил о рисках атаки на Идлиб

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/  Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что атака по сирийскому Идлибу грозит Турции гуманитарными рисками. Также турецкий лидер отметил, что атака по Идлибу может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе. 

    При этом Эрдоган призвал международное сообщество принять меры по Идлибу, который является последним центром сирийской оппозиции. Президент подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить», передает Report. 

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