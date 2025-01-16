Эрдоган заявил о поддержке соглашения между ХАМАС и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое палестинским движением ХАМАС и Израилем, и надеется на пользу этих договоренностей для региона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое палестинским движением ХАМАС и Израилем, и надеется на пользу этих договоренностей для региона.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в соцсети X.

"Мы приветствуем заключение договоренностей о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Надеемся, что они принесут пользу нашему региону и всему человечеству, особенно нашим палестинским братьям, а также откроют путь к постоянному миру и стабильности", - говорится в публикации.

Турция, как указал Эрдоган, "ни на секунду не оставляла своих палестинских братьев в их борьбе против угнетения и угнетателей". "Мы и далее так же будем поддерживать народ Газы, мобилизуем все наши возможности и средства, чтобы залечить его раны и помочь снова встать на ноги", - добавил турецкий лидер.