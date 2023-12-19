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Эрдоган заявил о намерении вскоре обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки"

Эрдоган заявил о намерении вскоре обсудить с Путиным возобновление "зерновой сделки" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в скором времени обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возобновлении "зерновой сделки".
Другие страны
19 декабря 2023 г. 15:25
Эрдоган заявил о намерении вскоре обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в скором времени обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возобновлении "зерновой сделки".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, этом турецкий лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Венгрии.

Эрдоган заявил, что намерен переговорить с президентом России в ближайшее время для поиска путей возобновления "зерновой сделки".

"Надеюсь, что мы получим от положительный ответ", - сказал он.

По словам Эрдогана, "зерновой коридор" необходим для обеспечения нужд африканских стран в сельхозпродукции.

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Версия на английском языке Erdogan plans to soon discuss resumption of “grain deal” with Putin

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