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Эрдоган заявил о готовности Турции оказать содействие для разрешения ситуации в РФ

Эрдоган заявил о готовности Турции оказать содействие для разрешения ситуации в РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России в условиях мира.
Другие страны
24 июня 2023 г. 18:40
Эрдоган заявил о готовности Турции оказать содействие для разрешения ситуации в РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России в условиях мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

"Президент Эрдоган подчеркнул о необходимости действовать, руководствуясь здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. В этом контексте президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия", - заявили в канцелярии президента Турции.

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