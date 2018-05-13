Эрдоган заявил о готовности Анкары продолжить сотрудничество с Лондоном после Brexit

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Турция готова продолжить эффективное и всестороннее сотрудничество с Великобританией и после Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на турецко-британском форуме Tatldil ("Татлыдиль", "Сладкая речь") в Лондоне.

"Соединенное Королевство - ценный стратегический партнер Турции, которому доверяет Анкара. Турция готова продолжить эффективное и всестороннее сотрудничество с Великобританией и после Brexit [выхода Соединенного Королевства из ЕС]", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

По словам президента, отношения между Турцией и Великобританией переживают период расцвета, связи развиваются по всем направлениям. Он также отметил, что торговля во все периоды была локомотивом турецко-британского сотрудничества.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что в настоящий момент Турция ведет борьбу сразу с несколькими террористическими структурами. "Сотрудничество Турции с Соединенным Королевством, в особенности в сфере борьбы с терроризмом, намного более глубоко и масштабно, нежели с другими партнерами Анкары", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отправился в воскресенье с трехдневным рабочим визитом в Великобританию.