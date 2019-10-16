Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить трансграничную операцию “Источник мира” в Сирии.

Как передает “Report”, об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Азербайджан.

"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций. Наша задача - вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы".

По словам Эрдогана, Анкара продолжает вести переговоры с Россией и США (касательно судьбы) сирийских городов Манбидж и Кобани.