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Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии

Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции "Источник мира" в Сирии были выполнены, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Данные [США] обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов", - приводит его слова телеканал NTV.

Это первая реакция Анкары после того, как соглашение между Турцией и США о приостановке операции в Сирии прекратило свое действие по истечении 120 часов, отведенных террористам YPG/PKK на вывод их с северо-востока Сирии.

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