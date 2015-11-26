Эрдоган заявил, что пытался дозвониться Путину после крушения Су-24

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он пытался позвонить президенту РФ Владимиру Путину после инцидента с Су-24, однако разговор не состоялся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"После инцидента со сбитым российским самолетом я звонил главе российского государства Путину, но он не ответил", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу France24.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия. Ответственность за это взяли на себя власти Турции, обвиняющие Россию в нарушении воздушного пространства страны.