Эрдоган заявил, что предупредил Россию и США об операции против курдов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке.

Как передает Report, Эрдоган заявил агентству, что операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы.

Глава турецкого государства добавил, что не позволит того, чтобы Синджар стал базой для боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд — ред.) Барзани был проинформирован", — заявил агентству Эрдоган.

Он также отметил, что сожалеет о гибели нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, Анкара не проводит операцию против этих отрядов.