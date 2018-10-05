Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз, сообщает CNN Turk. Отмечается, что Эрдоган не исключил возможности проведения в Турции референдума по вопросу вступления в ЕС, передает Report.

«Скорее бы это (ситуация со вступлением Турции в ЕС. — ред) дошло до конца, чтобы мы уже могли определить своё направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами… Если дальше следовать такой логике, то нам остаётся относительно ЕС обратиться к нашим 81 млн (населения. — ред), и посмотрим, что они скажут», — сообщил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что отношения Анкары и большинства стран Европейского союза могут улучшиться.