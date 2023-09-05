О нас

Эрдоган: Мнения России и Запада по SWIFT и страхованию судов отличаются

Эрдоган: Мнения России и Запада по SWIFT и страхованию судов отличаются Запад имеет совершенно иное мнение о России как по инциденту со SWIFT, так и по вопросу страхования.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 14:28
Эрдоган: Мнения России и Запада по SWIFT и страхованию судов отличаются

Мнения России и Запада по денежным переводам через SWIFT и страхованию российских судов в зерновой сделке отличаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета, возвращаясь из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Перед отъездом господина Путина в Сочи Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорилось, что "США и ООН благодарны Турции за ее посредничество по спасению зерновой инициативы". Однако Запад имеет совершенно иное мнение о России как по SWIFT, так и по вопросу страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит, что "они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз так, я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44% зерна идет в Европу. А 14% - в Африку. Путин сказал: "Европа и так настроена ко мне враждебно. Я не сделаю ни одного шага по этому вопросу, пока Европа не выполнит свои обещания", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия рассматривает возможность направить 1 млн тонн зерна в шесть стран Африки. "Давайте обсудим это вместе с Катаром", - сказал Путин на переговорах", - добавил турецкий президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Казахстан готовится к проведению около 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС
Казахстан готовится к проведению около 80 мероприятий в рамках председательства в ШОС
5 сентября 2023 г. 14:56
Канцлер ФРГ отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу
Канцлер ФРГ отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу
5 сентября 2023 г. 14:52
ОАЭ выделят 4,5 млрд долларов на развитие чистой энергетики в странах Африки
ОАЭ выделят 4,5 млрд долларов на развитие чистой энергетики в странах Африки
5 сентября 2023 г. 14:39
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5
5 сентября 2023 г. 14:13
ФРГ доставила в Украину новую партию снарядов для Gepard
ФРГ доставила в Украину новую партию снарядов для Gepard
5 сентября 2023 г. 14:05
Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА
Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА
5 сентября 2023 г. 13:33
Бельгия не сможет отправить Украине F-16
Бельгия не сможет отправить Украине F-16
5 сентября 2023 г. 13:08
Глава МИД Турции встретился со своим греческим коллегой
Глава МИД Турции встретился со своим греческим коллегой
5 сентября 2023 г. 12:29
Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы продлила запрет Додону покидать страну
5 сентября 2023 г. 12:27
На Кубе раскрыли сеть работорговцев, которая занималась отправкой людей в Украину
На Кубе раскрыли сеть работорговцев, которая занималась отправкой людей в Украину
5 сентября 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi