Эрдоган: Мнения России и Запада по SWIFT и страхованию судов отличаются

Запад имеет совершенно иное мнение о России как по инциденту со SWIFT, так и по вопросу страхования.

Мнения России и Запада по денежным переводам через SWIFT и страхованию российских судов в зерновой сделке отличаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета, возвращаясь из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Перед отъездом господина Путина в Сочи Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорилось, что "США и ООН благодарны Турции за ее посредничество по спасению зерновой инициативы". Однако Запад имеет совершенно иное мнение о России как по SWIFT, так и по вопросу страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит, что "они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз так, я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44% зерна идет в Европу. А 14% - в Африку. Путин сказал: "Европа и так настроена ко мне враждебно. Я не сделаю ни одного шага по этому вопросу, пока Европа не выполнит свои обещания", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия рассматривает возможность направить 1 млн тонн зерна в шесть стран Африки. "Давайте обсудим это вместе с Катаром", - сказал Путин на переговорах", - добавил турецкий президент.