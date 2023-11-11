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Эрдоган: Западные страны игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают

Эрдоган: Западные страны игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают Запад и США игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 16:54
Эрдоган: Западные страны игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают

Западные страны, в том числе США, игнорируют ценности, которые якобы они отстаивают.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Он подверг критике двойные стандарты Запада, отметив, что исламский мир проявляет солидарность в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция видит "позитивные сигналы" по усилиям в сфере дипломатии касательно ситуации в секторе Газа. Турецкий лидер также подтвердил, что Анкара готова выступить в качестве гаранта в урегулировании этого кризиса.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Qərb və ABŞ guya müdafiə etdikləri dəyərləri indi görməzdən gəlir”

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