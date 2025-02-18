Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского в отношении прав крымских татар.
Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским.
Президент Турции заявил о готовности оказать поддержку Украине в восстановительных работах.
"Я искренне верю, что с установлением мира в Украине наши отношения поднимутся на еще более высокий уровень. Мы будем стараться достичь намеченного объема двустороннего товарооборота в 10 млрд долларов", - подчеркнул Эрдоган.