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Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар

Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского в отношении прав крымских татар.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 18:46
Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского в отношении прав крымских татар.

Как сообщает Report, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Президент Турции заявил о готовности оказать поддержку Украине в восстановительных работах.

"Я искренне верю, что с установлением мира в Украине наши отношения поднимутся на еще более высокий уровень. Мы будем стараться достичь намеченного объема двустороннего товарооборота в 10 млрд долларов", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Zelenskinin Krım tatarlarının hüquqları ilə bağlı addımlarını yüksək qiymətləndirirəm

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