Эрдоган: Я хочу превратить Стамбул в миротворческий центр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил стремление превратить Стамбул в центр миротворчества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил стремление превратить Стамбул в миротворческий центр.

Как сообщает Report, об этом он заявил после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что в Стамбуле состоялась встреча делегаций России и Украины, и выразил надежду на проведение переговоров на более высоком уровне:

"Я бы хотел, чтобы Владимир Путин (президент РФ - ред.) и Владимир Зеленский (украинский лидер - ред.) встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Дональд Трамп может присоединиться к этой встрече. Если они дадут согласие, я также готов принять участие в переговорах и приложить усилия, чтобы Стамбул стал миротворческим центром. Мы предпримем соответствующие шаги для реализации этой инициативы", - заявил Эрдоган.