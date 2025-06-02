О нас

Эрдоган: Я хочу превратить Стамбул в миротворческий центр

Эрдоган: Я хочу превратить Стамбул в миротворческий центр Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил стремление превратить Стамбул в центр миротворчества.
Другие страны
2 июня 2025 г. 18:59
Эрдоган: Я хочу превратить Стамбул в миротворческий центр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил стремление превратить Стамбул в миротворческий центр.

Как сообщает Report, об этом он заявил после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что в Стамбуле состоялась встреча делегаций России и Украины, и выразил надежду на проведение переговоров на более высоком уровне:

"Я бы хотел, чтобы Владимир Путин (президент РФ - ред.) и Владимир Зеленский (украинский лидер - ред.) встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Дональд Трамп может присоединиться к этой встрече. Если они дадут согласие, я также готов принять участие в переговорах и приложить усилия, чтобы Стамбул стал миротворческим центром. Мы предпримем соответствующие шаги для реализации этой инициативы", - заявил Эрдоган.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: İstanbulu sülh mərkəzinə çevirmək istəyirəm

Другие новости из категории

Новым председателем Генассамблеи ООН станет Анналена Бербок
Новым председателем Генассамблеи ООН станет Анналена Бербок
2 июня 2025 г. 19:30
FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию
FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию
2 июня 2025 г. 19:16
Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании
Умеров: Киев намерен изучить российский меморандум об урегулировании
2 июня 2025 г. 19:04
Эрдоган анонсировал скорый запуск прямых авиарейсов между Турцией и Сирией
Эрдоган анонсировал скорый запуск прямых авиарейсов между Турцией и Сирией
2 июня 2025 г. 18:50
Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня
Украина предложила провести новую встречу с РФ в период с 20 по 30 июня
2 июня 2025 г. 18:10
На НПЗ в Румынии девять человек отравились угарным газом
На НПЗ в Румынии девять человек отравились угарным газом
2 июня 2025 г. 17:18
Стармер: Великобритания должна быть готова к возможному вооруженному конфликту
Стармер: Великобритания должна быть готова к возможному вооруженному конфликту
2 июня 2025 г. 15:33
ВВС Израиля ударили по десяткам военных целей в секторе Газа
ВВС Израиля ударили по десяткам военных целей в секторе Газа
2 июня 2025 г. 15:28
В Санкт-Петербурге горит завод порошковых красок
В Санкт-Петербурге горит завод порошковых красок
2 июня 2025 г. 15:24
Министры обороны стран НАТО обсудят нацпланы увеличения военных закупок
Министры обороны стран НАТО обсудят нацпланы увеличения военных закупок
2 июня 2025 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi