Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу.

"Надеюсь, что наши отношения с Грецией станут лучше, мы начнем новый процесс. Мы хотим уменьшить число недругов и увеличить число друзей, надеюсь, мы сделаем шаг в этом направлении. Совершенно естественно, чтобы интересы двух важных стран региона и соседей были направлены в одном направлении. Несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам, мы можем находить решения, отдавая приоритет диалогу", - сказал Эрдоган, добавив, что между Анкарой и Афинами нет проблем, которые невозможно решить.

В Анкаре 13 ноября состоялась встреча представителей Турции и Греции по мерам укрепления доверия, которые планируется реализовать в течение 2024 года. На 7 декабря в Греции запланировано заседание Высшего совета сотрудничества двух стран, в котором планируется участие Эрдогана.