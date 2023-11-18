О нас

Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией

Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 20:09
Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу.

"Надеюсь, что наши отношения с Грецией станут лучше, мы начнем новый процесс. Мы хотим уменьшить число недругов и увеличить число друзей, надеюсь, мы сделаем шаг в этом направлении. Совершенно естественно, чтобы интересы двух важных стран региона и соседей были направлены в одном направлении. Несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам, мы можем находить решения, отдавая приоритет диалогу", - сказал Эрдоган, добавив, что между Анкарой и Афинами нет проблем, которые невозможно решить.

В Анкаре 13 ноября состоялась встреча представителей Турции и Греции по мерам укрепления доверия, которые планируется реализовать в течение 2024 года. На 7 декабря в Греции запланировано заседание Высшего совета сотрудничества двух стран, в котором планируется участие Эрдогана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
13 ноября 2023 г. 23:41
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
14 ноября 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi