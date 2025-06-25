Эрдоган на встрече с Макроном призвал привлечь союзников извне в новую архитектуру безопасности ЕС

Эрдоган на встрече с Макроном призвал привлечь союзников извне в новую архитектуру безопасности ЕС

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон провели важную двустороннюю встречу в рамках саммита НАТО в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента Турции.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений между Турцией и Францией, так и актуальных региональных и глобальных проблем.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул стремление Турции к дальнейшему укреплению и развитию отношений с Францией. Турецкий лидер выразил удовлетворение недавно достигнутым перемирием между Израилем и Ираном.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул критическую важность достижения прекращения огня в анклаве.

Часть переговоров была посвящена вопросам европейской безопасности. Президент Турции заявил о необходимости привлечения союзников, не входящих в Европейский Союз, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы. По мнению Эрдогана, такой подход будет способствовать укреплению общеевропейской безопасности в условиях современных вызовов.