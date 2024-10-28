Эрдоган: Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции

Всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС отвечает ее интересам.

Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны.

Эрдоган заявил о наличии большого потенциала сотрудничества со странами БРИКС. По его словам, Анкара в своей внешней политике привержена расширению связей со странами-членами организации.

"Сотрудничество с БРИКС сулит большие возможности для Турции, которая сегодня входит в топ-10 мировых экономик, и отвечает ее интересам во всех аспектах. Отношения с БРИКС не будут мешать выполнению наших нынешних обязательств [в рамках других организаций]", - сказал он.