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Эрдоган: Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции

Эрдоган: Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции Всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС отвечает ее интересам.
Другие страны
28 октября 2024 г. 19:38
Эрдоган: Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции

Всестороннее развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны.

Эрдоган заявил о наличии большого потенциала сотрудничества со странами БРИКС. По его словам, Анкара в своей внешней политике привержена расширению связей со странами-членами организации.

"Сотрудничество с БРИКС сулит большие возможности для Турции, которая сегодня входит в топ-10 мировых экономик, и отвечает ее интересам во всех аспектах. Отношения с БРИКС не будут мешать выполнению наших нынешних обязательств [в рамках других организаций]", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: BRICS ilə əlaqələrin hərtərəfli inkişafı Türkiyənin maraqlarına cavab verir

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