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Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания

Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 15:26
Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции в Стамбуле.

"Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются", - сказал он.

"Запад постоянно повторяет нам "Швеция, Швеция, Швеция". Мы отвечаем, что не можем сказать "да" или "нет", пока соответствующее решение не примет наш парламент. Прежде всего Швеция должна выполнить свой долг", - отметил Эрдоган. Парламент Турции еще не рассматривал заявку Швеции и сможет провести дебаты по ней не ранее октября, если соответствующий запрос законодателям поступит от правительства.

Он также коснулся вопроса о том, что Конгресс США склонен увязывать перспективу продажи Турции истребителей F-16 с членством Швеции в НАТО. "Они говорят, что этот вопрос не может решиться без одобрения Палаты представителей. Хорошо, у них там есть Конгресс, а у меня есть парламент. Я не могу предсказать, какое решение он примет", - заявил турецкий лидер.

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