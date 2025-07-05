Эрдоган: Влияние США на Израиль играет ключевую роль в достижении перемирия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что влияние США на Израиль имеет решающее значение в контексте возможного 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что влияние США на Израиль имеет решающее значение в контексте возможного 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

"Благодаря инициативам Трампа 60-дневный план временного прекращения огня оказался в центре повестки. Влияние США на Израиль в этом вопросе будет критически важным", - отметил Эрдоган.

По его словам, прекращение боевых действий между Ираном и Израилем также открыло "окно возможностей" для стабилизации ситуации в Газе.