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Эрдоган: Влияние США на Израиль играет ключевую роль в достижении перемирия в Газе

Эрдоган: Влияние США на Израиль играет ключевую роль в достижении перемирия в Газе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что влияние США на Израиль имеет решающее значение в контексте возможного 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
5 июля 2025 г. 15:06
Эрдоган: Влияние США на Израиль играет ключевую роль в достижении перемирия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что влияние США на Израиль имеет решающее значение в контексте возможного 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

"Благодаря инициативам Трампа 60-дневный план временного прекращения огня оказался в центре повестки. Влияние США на Израиль в этом вопросе будет критически важным", - отметил Эрдоган.

По его словам, прекращение боевых действий между Ираном и Израилем также открыло "окно возможностей" для стабилизации ситуации в Газе.

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Версия на английском языке Erdogan: US has crucial role in achieving ceasefire in Gaza
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: ABŞ Qəzzada atəşkəsə nail olmaqda həlledici rola malikdir

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