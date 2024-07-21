Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в ЕС

Запад оказывает давление на главу правительства Венгрии Виктора Орбана в связи с его планом по урегулированию в Украине, в связи с чем страну также пытаются отстранить от председательства в Евросоюзе.
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"На прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан был нашим гостем. После встречи он сказал, что поужинает с Дональдом Трампом. Тогда же проходил саммит НАТО. На следующий день Орбана начали усиленно критиковать, в том числе за поездку в Москву. Господин Орбан был в Китае, и его точно так же критиковали. Он посетил встречу в Шуше, и его опять критиковали", - заявил турецкий лидер.
"Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Наша задача сейчас набраться терпения. Надеюсь, что, обладая таким терпением, мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время", - подчеркнул Эрдоган.