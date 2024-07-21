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Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в ЕС

Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в ЕС Запад оказывает давление на главу правительства Венгрии Виктора Орбана в связи с его планом по урегулированию в Украине, в связи с чем страну также пытаются отстранить от председательства в Евросоюзе.
Другие страны
21 июля 2024 г. 14:53
Эрдоган: Венгрию пытаются отстранить от председательства в ЕС

Запад оказывает давление на главу правительства Венгрии Виктора Орбана в связи с его планом по урегулированию в Украине, в связи с чем страну также пытаются отстранить от председательства в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На прошлой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан был нашим гостем. После встречи он сказал, что поужинает с Дональдом Трампом. Тогда же проходил саммит НАТО. На следующий день Орбана начали усиленно критиковать, в том числе за поездку в Москву. Господин Орбан был в Китае, и его точно так же критиковали. Он посетил встречу в Шуше, и его опять критиковали", - заявил турецкий лидер.

"Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Наша задача сейчас набраться терпения. Надеюсь, что, обладая таким терпением, мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время", - подчеркнул Эрдоган.

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