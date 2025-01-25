Эрдоган уволил 29 высокопоставленных чиновников министерства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил от должности ряд высокопоставленных государственных чиновников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган освободил от должности ряд высокопоставленных государственных чиновников.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информация об этом была опубликована в "Официальной газете".

Сообщается, что Эрдоган освободил от должности 29 высокопоставленных государственных чиновников в Министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата, заместителя генерального директора Государственного театра оперы и балета Арзу Калкан, заместителя гендиректора Главного управления рыболовства и водных продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Мехмета Нури Йылмаза.