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Эрдоган: Урегулирование в Украине возможно только путем переговоров

Эрдоган: Урегулирование в Украине возможно только путем переговоров Переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта в Украине.
Другие страны
13 июня 2024 г. 18:05
Эрдоган: Урегулирование в Украине возможно только путем переговоров

Переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Мадриде по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом.

"Война между Россией и Украиной также была в нашей повестке дня. Я вновь подчеркнул, что всеобъемлющий мир в Украине возможен только путем переговоров. Мы подтвердили свои позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и выразили уверенность в необходимости урегулирования [конфликта] мирными средствами", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Ukraynada nizamlanma ancaq danışıqlar yolu ilə mümkündür

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