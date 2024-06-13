Эрдоган: Урегулирование в Украине возможно только путем переговоров

Переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта в Украине.

Переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Мадриде по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом.

"Война между Россией и Украиной также была в нашей повестке дня. Я вновь подчеркнул, что всеобъемлющий мир в Украине возможен только путем переговоров. Мы подтвердили свои позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и выразили уверенность в необходимости урегулирования [конфликта] мирными средствами", - сказал Эрдоган.