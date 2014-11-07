Эрдоган: Туркменский природный газ обеспечит энергобезопасность Европы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Доставка туркменского природного газа на европейский рынок обеспечит энергобезопасность Европы. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Ашхабаде с официальным визитом.

"Мы придаем большое значение организации транспортировки туркменского природного газа на европейский рынок через Турцию и обеспечению энергобезопасности Европы", — сказал турецкий лидер в ходе переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Эрдоган подчеркнул, что для организации поставок туркменского природного газа в Европу дан старт реализации проекта газопровода TANAP, работы по которому ведутся высокими темпами. По мнению турецкого президента, Турция играет важную роль в деле организации поставок азербайджанского и туркменского природного газа на Запад. По итогам туркмено-турецких переговоров на высшем уровне, госконцерн "Туркменгаз" и турецкая компания "Атагаз" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере купли-продажи природного газа.

Проект TANAP предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. По ним планируется поставлять 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. В дальнейшем мощность газопровода может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров.