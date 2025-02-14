Эрдоган: Турция ждет от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Эрдоган: Турция ждет от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Турция ждет от президента США Дональда Трампа выполнения предвыборных обещаний о мире в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Пакистана.

По его словам, нынешняя администрация США "делает неверные расчеты касательно ситуации на Ближнем Востоке".

"Мы ожидаем от господина Трампа выполнения обещания, данного перед выборами. Он должен предпринимать шаги, которые будут способствовать установлению мира, а не новой войне. Ситуация в Газе действительно крайне деликатная и сложная", - сказал он.

Эрдоган также считает, что мировое сообщество не должно отрицать усилия Турции в достижении перемирия в Газе. Анкара выступает за справедливое решение палестинского вопроса, что возможно только путем сотрудничества и при конструктивной позиции международного сообщества.