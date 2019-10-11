Эрдоган: Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористами

Операция ВС Турции "Источник мира" направлена не против курдского населения Сирии, а против действующих на территории этой страны террористических организаций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", глава государства подчеркнул, что турецкие военные находятся в Сирии "не для расчленения этой страны, а для защиты проживающего там населения, его прав".

"Операции Турции на севере Ирака и Сирии не направлены против территориальной целостности и суверенитета этих стран", - заявил президент Эрдоган.

"Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата, так же, как мы сделали это на западе Евфрата. Обеспечим безопасность наших южных границ, а также безопасное возвращение сирийцев на родину", - выразил уверенность турецкий лидер.

Он напомнил, что в течение длительного периода борьбы с терроризмом Турция потеряла тысячи военных и мирных жителей, столкнулась с "варварскими действиями, направленными против детей, младенцев и школ".

Президент Эрдоган отметил также, что Запад игнорирует тот факт, что PYD /YPG такая же террористическая организация, как ДЕАШ и РКК.