Эрдоган: Турция продолжит прием беженцев из Сирии и Ирака

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Турция будет продолжать принимать беженцев из Сирии и Ирака".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы открыли свои двери нашим братьям из Сирии и Ирака и оставим их открытыми. Мы относимся к беженцам иначе, чем в других государствах, так как Сирия и Ирак еще сто лет назад не отличались географически от территории нынешней Турции (обе страны входили в состав Османской империи - ред.). Хотя 2 миллиона беженцев могут создать проблемы в любой стране, в том числе и у нас, нет другого подобного примера гостеприимства, который демонстрирует Турция", - заявил Эрдоган, выступая перед депутатами турецкого парламента.

Он добавил, что Турция направила на прием беженцев около 8 миллиардов долларов, в то время как выделенная на эти цели иностранная помощь на сегодняшний день составляет всего 417 миллионов долларов.

Власти Турции декларируют политику открытых дверей для беженцев, в то время как в некоторых турецких городах наблюдаются антисирийские выступления со стороны местного населения.