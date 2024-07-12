Эрдоган: Турция обсуждает с РФ и Украиной новый зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет переговоры с лидерами России и Украины по вопросу восстановления черноморских зерновых договоренностей, но результатов еще нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет переговоры с лидерами России и Украины по вопросу восстановления черноморских зерновых договоренностей, но результатов еще нет.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении с саммита НАТО, прошедшего в США.

"Мы предлагаем вновь открыть зерновой коридор и сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Каких-либо результатов по этому вопросу мы пока не получили. Моя последняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была посвящена этому. Мы обсуждали эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Мы хотим работать по зерновому коридору и с украинской стороной. Надеюсь, что мы снова начнем эксплуатировать этот коридор", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также напомнил, что Турция "сделала справедливые шаги в рамках черноморской зерновой инициативы", пока она действовала.

"Мы выполнили требования и России, и Украины. Речь шла и о поставках на Запад, и в Африку, и что-то получала бы Турция. Мы приложили усилия, чтобы выполнить это настолько, насколько у нас были возможности. Теперь же мы предлагаем вновь открыть зерновой коридор", - заявил Эрдоган.