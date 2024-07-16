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Эрдоган: Турция не ограничивает зарубежное сотрудничество блоковыми рамками

Эрдоган: Турция не ограничивает зарубежное сотрудничество блоковыми рамками Турция не поворачивается спиной к Востоку ради Запада и не пренебрегает Западом ради Востока, она развивает отношения со всеми странами, исходя из своих интересов.
Другие страны
16 июля 2024 г. 20:16
Эрдоган: Турция не ограничивает зарубежное сотрудничество блоковыми рамками

Турция не поворачивается спиной к Востоку ради Запада и не пренебрегает Западом ради Востока, она развивает отношения со всеми странами, исходя из своих интересов.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания Кабинета министров.

"Мы не позволим кому-либо ограничивать нас блоковыми рамками. Мы не поворачиваемся спиной к Востоку ради Запада и не пренебрегаем Западом ради Востока. Мы придаем большое значение росту числа своих друзей. Мы видим, что эти инициативы нужны не только нам, но и нашим соседям", - сказал глава государства.

Он напомнил, что 3-4 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане провел переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

"Наши встречи были очень продуктивными, мы намерены развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях", - отметил Эрдоган.

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