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Эрдоган: Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом

Эрдоган: Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом, только в таком случае она будет сильной и уважаемой.
Другие страны
31 августа 2024 г. 18:12
Эрдоган: Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом

Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом, только в таком случае она будет сильной и уважаемой.

Как передает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС республики, транслировавшейся телеканалом TRT Haber.

"Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор", - сказал он.

Эрдоган сообщил по итогам июльского саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС, в которой на данный момент имеет статус наблюдателя.

Анкара официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.

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