Эрдоган: Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Турция намерена начать операцию на восточном берегу реки Евфрат на северо-востоке Сирии в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пришло время осуществить наше намерение покончить с террористами на востоке от Евфрата. В ближайшие дни там будет начата операция, о чем мы проинформировали США. Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии. Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

По словам президента, США все еще не выполнили обещаний, данных Анкаре по сирийскому району Мюнбич.

"Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания" , - указал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что террористическая группировка "Исламское государство" больше не угрожает Сирии и Турция считает подобные утверждения вымыслом.