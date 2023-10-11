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Эрдоган: Турция начала усилия по оказанию помощи жертвам израильско-палестинского конфликта

Эрдоган: Турция начала усилия по оказанию помощи жертвам израильско-палестинского конфликта Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Другие страны
11 октября 2023 г. 23:56
Эрдоган: Турция начала усилия по оказанию помощи жертвам израильско-палестинского конфликта

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как передает Report, стороны обсудили последние события в рамках конфликта между Израилем и Палестиной.

Эрдоган заявил, что Турция инициировала усилия по оказанию помощи невинным мирным жителям, пострадавшим от терактов. Он подчеркнул, что бомбардировки гражданских поселений неприемлемы.

Турецкий лидер отметил, что для стран региона важно дать конструктивные сигналы для прекращения конфликтов.

В то же время Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдулмаджидом Теббу. В ходе переговоров подробно обсуждался вызывающий обеспокоенность конфликт между Израилем и Палестиной.

Эрдоган заявил, что цель переговоров - остановить распространение напряженности на другие страны региона и проложить путь к достижению справедливого мира посредством переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə İsrail-Fələstin münaqişəsində zərərçəkənlərə yardım üçün səylərə başlayıb”

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