Эрдоган: Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула

Турецкие военные могут продолжить обеспечивать безопасность аэропорта Кабула в случае создания необходимых для этого условий

Турецкие военные могут продолжить обеспечивать безопасность аэропорта Кабула в случае создания необходимых для этого условий.

Как передает Report , об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Говоря о событиях в Афганистане, президент Эрдоган заявил, что Турция может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. Это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа", - цитирует президента Турции его канцелярия.

Напомним, что совместно с турецкими военнослужащими безопасность международного аэропорта Кабула также обеспечивал миротворческий контингент Вооруженных сил Азербайджана в составе 120 человек.