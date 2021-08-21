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Эрдоган: Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула

Эрдоган: Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула Турецкие военные могут продолжить обеспечивать безопасность аэропорта Кабула в случае создания необходимых для этого условий
Другие страны
21 августа 2021 г. 19:41
Эрдоган: Турция может продолжить нести ответственность за безопасность аэропорта Кабула

Турецкие военные могут продолжить обеспечивать безопасность аэропорта Кабула в случае создания необходимых для этого условий.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу президент республики Тайип Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Говоря о событиях в Афганистане, президент Эрдоган заявил, что Турция может в будущем продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия. Это будет способствовать решению проблем для всех сторон, в первую очередь для международной общественности и афганского народа", - цитирует президента Турции его канцелярия.

Напомним, что совместно с турецкими военнослужащими безопасность международного аэропорта Кабула также обеспечивал миротворческий контингент Вооруженных сил Азербайджана в составе 120 человек.

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