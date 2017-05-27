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    Эрдоган: Турция и ЕС договорились о плане действий на год

    Речь идет, в частности, о либерализации визового режима и финансовой помощи со стороны ЕС в вопросе приема беженцев

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турция и ЕС достигли договоренности о плане действий в течение года для восстановления отношений, переживающих кризис.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган журналистам.

    Президент Турции сделал это заявление, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе, на полях которого он провел двухсторонние встречи с лидерами стран ЕС, а также с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером,

    "Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги", - отметил Т.Эрдоган.

    По его словам, речь идет, в частности, о либерализации визового режима и финансовой помощи со стороны ЕС в вопросе приема беженцев.

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