Эрдоган: Турция и ЕС договорились о плане действий на год

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Турция и ЕС достигли договоренности о плане действий в течение года для восстановления отношений, переживающих кризис.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган журналистам.

Президент Турции сделал это заявление, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе, на полях которого он провел двухсторонние встречи с лидерами стран ЕС, а также с председателями Европейского совета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером,

"Мы получили от них календарь на 12 месяцев. Согласно ему мы сделаем определенные шаги", - отметил Т.Эрдоган.

По его словам, речь идет, в частности, о либерализации визового режима и финансовой помощи со стороны ЕС в вопросе приема беженцев.