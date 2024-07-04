Эрдоган: Турция готова усилить диалог с ШОС в борьбе с терроризмом

Турция готова усилить диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в контексте борьбы с терроризмом.

Турция готова усилить диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в контексте борьбы с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в столице Казахстана Астане.

"Турция стремится к созданию международной системы, в которой прав не сильный, а силен тот, кто прав. Наша цель - установить мир в регионе и за его пределами. Турция хорошо знакома с кровавым лицом террора, десятки тысяч наших граждан стали его жертвами. Мы боремся с терроризмом 40 лет и будем продолжать бороться. В этом контексте мы готовы усилить диалог с ШОС".