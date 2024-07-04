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Эрдоган: Турция готова усилить диалог с ШОС в борьбе с терроризмом

Эрдоган: Турция готова усилить диалог с ШОС в борьбе с терроризмом Турция готова усилить диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в контексте борьбы с терроризмом.
Другие страны
4 июля 2024 г. 17:24
Эрдоган: Турция готова усилить диалог с ШОС в борьбе с терроризмом

Турция готова усилить диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в контексте борьбы с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в столице Казахстана Астане.

"Турция стремится к созданию международной системы, в которой прав не сильный, а силен тот, кто прав. Наша цель - установить мир в регионе и за его пределами. Турция хорошо знакома с кровавым лицом террора, десятки тысяч наших граждан стали его жертвами. Мы боремся с терроризмом 40 лет и будем продолжать бороться. В этом контексте мы готовы усилить диалог с ШОС".

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye ready to strengthen dialogue with SCO in fight against terrorism
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə terrorla mübarizədə ŞƏT-lə əməkdaşlığı gücləndirməyə hazırdır

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