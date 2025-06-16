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Эрдоган: Турция готова стать посредником в прекращении конфликта Израиля и Ирана

Эрдоган: Турция готова стать посредником в прекращении конфликта Израиля и Ирана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, что Анкара готова стать посредником в скорейшем прекращении конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.
Другие страны
16 июня 2025 г. 14:37
Эрдоган: Турция готова стать посредником в прекращении конфликта Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара готова стать посредником в скорейшем прекращении конфликта Тегерана с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Президент Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с зарубежными лидерами по поводу конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова выступить в роли посредника для скорейшего прекращения конфликта и возвращения к переговорам по ядерной программе", - говорится в сообщении телеканала.

Эрдоган, как отмечается, также заявил президенту Ирана, что "Турция придает большое значение поддержанию мира и стабильности в регионе".

Президенты Турции и Ирана до этого разговаривали по телефону 14 июня.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Pezeşkian telefonla danışıb, Türkiyənin vasitəçiliyi müzakirə olunub

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