Эрдоган: Турция готова стать посредником в прекращении конфликта Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, что Анкара готова стать посредником в скорейшем прекращении конфликта с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара готова стать посредником в скорейшем прекращении конфликта Тегерана с Израилем и возвращении к переговорам по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Президент Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с зарубежными лидерами по поводу конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова выступить в роли посредника для скорейшего прекращения конфликта и возвращения к переговорам по ядерной программе", - говорится в сообщении телеканала.

Эрдоган, как отмечается, также заявил президенту Ирана, что "Турция придает большое значение поддержанию мира и стабильности в регионе".

Президенты Турции и Ирана до этого разговаривали по телефону 14 июня.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.