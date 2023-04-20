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Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану

Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные разговоры с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и заместителем главы Суверенного совета Судана, лидером сил быстрого
Другие страны
20 апреля 2023 г. 18:24
Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для диалога по Судану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные разговоры с председателем Суверенного совета Судана (руководящий орган африканской страны) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и заместителем главы Суверенного совета Судана, лидером сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, темой двух отдельных бесед стали последние события в Судане.

Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала искренно поддерживала переходный процесс в Судане, а события последних дней наносят удар продолжающейся с 2018 года борьбе суданского народа, принижая значимость достижений переходного периода.

Эрдоган призвал конфликтующие стороны к прекращению вооруженного противостояния и братоубийства.

Политик заверил, что Турция будет и далее оказывать поддержку государству и народу Судана и готова в качестве посредника предоставить площадку для диалога.

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