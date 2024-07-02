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Эрдоган: Турция готова к диалогу с Сирией по нормализации отношений

Эрдоган: Турция готова к диалогу с Сирией по нормализации отношений Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений.
Другие страны
2 июля 2024 г. 23:02
Эрдоган: Турция готова к диалогу с Сирией по нормализации отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой TRT Haber, об этом глава государства сообщил в видеообращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

"Мы считаем, что во внешней политике следует руководствоваться здравым смыслом. Мы не будем отказываться от встреч с теми, с кем это необходимо", - сказал Эрдоган, говоря о возможности восстановления дипломатических отношений с соседней Сирией, которые были разорваны в 2012 году.

По его словам, Турция не имеет притязаний на чужие территории, ее приоритетом является "защита территориальной целостности и национального единства Сирии".

При этом он подчеркнул, что Анкара не допустит создания на сопредельной территории террористического государства и будет принимать меры до тех пор, пока полностью не будет устранена исходящая террористическая угроза.

Ранее сообщалось, что Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений.

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