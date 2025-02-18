Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и окажет всяческую поддержку для завершения переговорного процесса достижением устойчивого мира.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и окажет всяческую поддержку для завершения переговорного процесса достижением устойчивого мира.

Как сообщает Report, эти слова сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Российско-украинская война, которая привела к масштабным разрушениям, должна закончиться. Наша страна станет идеальным хозяином для ожидаемых в предстоящий период переговоров между Россией, Украиной и США", - заявил Эрдоган.