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Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины

Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины Турция поддерживает территориальную целостность Украины и окажет всяческую поддержку для завершения переговорного процесса достижением устойчивого мира.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 18:37
Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и окажет всяческую поддержку для завершения переговорного процесса достижением устойчивого мира.

Как сообщает Report, эти слова сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Российско-украинская война, которая привела к масштабным разрушениям, должна закончиться. Наша страна станет идеальным хозяином для ожидаемых в предстоящий период переговоров между Россией, Украиной и США", - заявил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək nümayiş etdirir

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