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Эрдоган: Турция больше не согласует с другими свои шаги в сфере нацбезопасности

Эрдоган: Турция больше не согласует с другими свои шаги в сфере нацбезопасности Турция больше ни у кого не спрашивает разрешения и не интересуется мнением других при принятии решений, связанных с национальной безопасностью страны.
Другие страны
29 октября 2024 г. 20:12
Эрдоган: Турция больше не согласует с другими свои шаги в сфере нацбезопасности

Турция больше ни у кого не спрашивает разрешения и не интересуется мнением других при принятии решений, связанных с национальной безопасностью страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что его страна является крупнейшим производителем беспилотных летательных аппаратов в мире.

"Раньше те, кто поставлял нам оружие, считали количество выпущенных нами пуль и периодически требовали отчета. В нашей борьбе с терроризмом мы постоянно сталкивались с препятствиями. Теперь мы преодолеваем все проблемы, используя оружие собственного производства. Когда мы предпринимаем шаги, связанные с нашей национальной безопасностью, мы больше ни у кого не спрашиваем разрешения и не интересуемся мнением других", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция не остановится на этом, проводя работы в различных сферах для приобретения сдерживающей силы, которая будет "внушать доверие друзьям и страх врагам".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Milli təhlükəsizliyimizlə bağlı addımlar atarkən daha heç kimdən icazə almırıq

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