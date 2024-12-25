Эрдоган: террористы в Сирии или сложат оружие, или будут похоронены

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена положить конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии, которые должны или сложить оружие, или быть уничтожены.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития..

"Мы полны решимости сокрушить террористические организации в Сирии, особенно ИГ ("Исламское государство") и Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции), которые угрожают выживанию обеих наших стран. Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, или же будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями", - заявил он.

Он отметил, что террористические группировки в Сирии - "это источник угрозы для Сирии, а также Ирака и Турции". "Единственным членом НАТО, который врукопашную сражается с ними, является Турция. И в этом деле нас не получится ограничить. Наша единственная цель - обеспечить мир, спокойствие и стабильность в каждой точке нашего региона, начиная с Сирии. Для других безопасность и спокойствие Сирии могут оказаться на втором месте. Мы же не можем позволить себе так думать, потому что у нас с ней 900-километровая граница", - заявил Эрдоган.

Относительно вопроса с сирийскими беженцами в Турции он отметил, что его страна "поможет тем, кто хочет вернуться", но "не станет никого отправлять силой".