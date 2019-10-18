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Эрдоган: Террористы начали покидать север Сирии

Эрдоган: Террористы начали покидать север Сирии

С сегодняшнего утра террористические группировки РПК/PYD и YPG начали покидать зону безопасности на севере Сирии. 

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

"Сегодня утром я говорил по телефону с министром национальной обороны Хулуси Акаром и он мне сказал, что террористы начали покидать регион. В течение 120-ти часов террористы должны покинуть север Сирии. Так предусмотрено и в достигнутой с США договоренности", - добавил Эрдоган. 

Р.Т.Эрдоган добавил, что силы безопасности Турции не покинут регион и продолжат контролировать происходящие там процессы: "Силы безопасности проконтролируют, покидают террористы регион или нет".  

Отметим, что 9 октября Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали на севере Сирии антитеррористическую операцию "Источник мира". 

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