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Эрдоган: США позитивно относятся к перспективе продажи Турции самолетов F-16

Эрдоган: США позитивно относятся к перспективе продажи Турции самолетов F-16 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена позитивно относится к перспективе продажи Турции самолетов F-16.
Другие страны
13 июля 2023 г. 14:59
Эрдоган: США позитивно относятся к перспективе продажи Турции самолетов F-16

Администрация американского лидера Джо Байдена позитивно относится к перспективе продажи Турции самолетов F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам.

"Наша встреча с Байденом в рамках саммита НАТО была очень продуктивной. Она продолжалась около одного часа и 15 минут. Что касается продажи самолетов F-16, то позиция Байдена и его администрации действительно в пользу нашей страны. И сам Байден, и глава Госдепартамента сказали, что занимаются вопросом и следят за его реализацией", - сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что главы МИД, разведки и Минобороны планируют провести контакты со своими американскими коллегами, "чтобы обеспечить решение вопроса в пользу Турции".

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

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Версия на английском языке Erdogan: ‘US President leans toward supplying F-16s’ 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “F-16-ların tədarükü üçün çalışırıq, ABŞ məsələyə müsbət yanaşır"

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