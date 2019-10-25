Эрдоган: США должны выдать Турции главаря YPG/PKK

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал США выдать Турции внесенного в "красный бюллетень" Интерпола главаря террористов YPG/PKK, известного под прозвищем Мазлум. Об этом турецкий лидер заявил в эфире телеканала TRT, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Между Турцией и США есть соглашение об экстрадиции. США должны передать нам этого человека. Потому что этого требуют правила розыска по красному бюллетеню. Я поручил нашему министру юстиции направить американской стороне соответствующий запрос",-сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер выразил сожаление, что некоторые члены НАТО снабжали террористическую организацию YPG/PKK оружием, а представители Германии, Франции и США встречалась с главарями группировки.

Комментируя контртеррористическую операцию "Источник мира", осуществляемую ВС Турции на севере Сирии, турецкий лидер подчеркнул, что она направлена против террористической организации PKK/YPG, а не этнических курдов. "Мы не враги с курдами, они наши братья. Мы не воюем с ними. Наша проблема – террористы", - сказал Эрдоган.

По его словам, одним из главных достижений операции стало формирование между сирийскими районами Телль-Абъяд и Джераблус (вдоль турецко-сирийской границы) "коридора мира" глубиной в 10 км.

При этом он отметил, что в успешном проведении операции «Источник мира» немалую роль сыграло вооружение турецкого производства. В частности, указал Эрдоган, турецкие БПЛА существенно "облегчили" операцию.

Эрдоган отметил, что Анкара проинформировала международное сообщество о начале операции "Источник мира". Президент рассказал, что операция получила свое название из-за наличия большого количества родников на востоке реки Евфрат в Сирии.

Президент Турции сообщил, что в ходе операции "Источник мира" семь турецких военных погибли, 95 получили ранения. По его словам, в результате вылазок террористов в приграничных районах Турции погибли 20 мирных жителей, еще 187 пострадали. Потери в рядах Сирийской национальной армии составили 96 человек убитыми и 374 ранеными, добавил он.

Президент Эрдоган напомнил, что в течение последних 8 лет из-за действий террористов, окопавшихся на севере Сирии, гибли и получали ранения мирные жители турецких населенных пунктов и городов, расположенных на границе с этой страной.

Глава государства добавил, что Анкара ожидает от международного сообщества поддержки в восстановлении регионов, очищенных от террористов.

Затронув тему турецко-американских договоренностей по Сирии глава турецкого государства подчеркнул, что Турция "вела переговоры и достигла договоренности с Соединенными Штатами, а не с террористической организацией YPG/PKК".

Президент Эрдоган подчеркнул также, что "тяжелое вооружение террористической организации YPG / PKK должно быть передано члену НАТО – Турции".

Эрдоган отметил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует в отношениях с ним "искренность и максимальную честность".

Глава государства сообщил, что делегация Турции 13 ноября посетит США, где обсудит последние события на севере Сирии и двусторонние отношения. "Господин Трамп объявил об отмене санкций (антитурецких санкций – ред.). Таким образом, не осталось обстоятельств, препятствующих нашему визиту в США 13 ноября", - сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер коснулся и ситуации с сирийскими беженцами, нашедшими приют на территории Турции. "Если мы откроем двери для беженцев в Европу, то она столкнется с очень внушительным потоком мигрантов", - предупредил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что солидарность Турции, России и Ирана предотвратила превращение сирийского Идлиба в "кровавое озеро".

В ходе беседы турецкий лидер раскритиковал деятельность Лиги арабских государств, констатировав, что она "не смогла решить ни одной проблемы исламского мира".