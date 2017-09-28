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    Эрдоган созвал заседание турецкого Совбеза

    Пезидент Реджеб Эрдоган председательствует на заседании

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Турции началось заседание Совета безопасности страны.

    Как передает Report ссылкой на турецкие СМИ, президент Реджеб Эрдоган председательствует на заседании.

    В проходящем в президентском дворце в Бештепе заседании принимают также участие премьер-министр Бинали Йылдырым, начальник генштаба Хулуси Акар, министры иностранных и внутренних дел, Мовлуд Чавушоглу и Сулейман Сойлу, а также министр национальной обороны Нуреддин Джаникли и другме чиновники высшего звена. 

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