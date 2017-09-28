Эрдоган созвал заседание турецкого Совбеза

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Турции началось заседание Совета безопасности страны.

Как передает Report ссылкой на турецкие СМИ, президент Реджеб Эрдоган председательствует на заседании.

В проходящем в президентском дворце в Бештепе заседании принимают также участие премьер-министр Бинали Йылдырым, начальник генштаба Хулуси Акар, министры иностранных и внутренних дел, Мовлуд Чавушоглу и Сулейман Сойлу, а также министр национальной обороны Нуреддин Джаникли и другме чиновники высшего звена.