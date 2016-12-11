Эрдоган созвал заседание по безопасности после двойного теракта в Стамбуле

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган созвал заседание по вопросам безопасности в связи с двойным терактом в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в окружении главы государства.

По данным агентства, в заседании должны принять участие правительственные министры и чиновники.

По последним данным, в результате двойного теракта в Стамбуле погибли 38 человек, при этом 30 из них — полицейские. Как заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, у турецких властей есть основания подозревать, что теракт в Стамбуле устроила запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).