Эрдоган: Силовики уничтожили 3,1 тысячи террористов за год

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к гражданам страны заявил об уничтожении турецкими силовиками 3,1 тысячи курдских боевиков в стране и за ее пределами за 2015 год, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В 2015 году в стране и за ее пределами в ходе проводимых операций было уничтожено 3100 террористов. За это время мы потеряли 200 сотрудников сил безопасности, и это источник нашей самой большой боли. Турецкое государство обладает силой, возможностью и решительностью для обуздания сепаратисткой террористической организации (РПК - ред.). Наши бойцы ведут и будут вести зачистку и гор, и городов", - говорится в обращении президента.